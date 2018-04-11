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Tırın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Yalova’da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Tonami Meydanı’ndaki köprülü kavşakta Bursa istikametine doğru ilerleyen 41 B 8489 plakalı motosiklet sürücüsü Bilal Karataş’a (43) 16 MET 46 plakalı tır arkadan çarptı.

Yalova’da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tonami Meydanı’ndaki köprülü kavşakta Bursa istikametine doğru ilerleyen 41 B 8489 plakalı motosiklet sürücüsü Bilal Karataş’a (43) 16 MET 46 plakalı tır arkadan çarptı. Motosiklet tırın altında 200 metre sürüklenirken, motordan düşen sürücü Karataş olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası yola devam eden tırın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Konuyla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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