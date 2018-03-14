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Tırın dorsesi karşı yönden gelen tıra çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Bilecik’te kontrol çıkan tırın dorsesi karşı yönden gelen tırın kupasına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik istikametten Osmaneli yönüne gitmekte olan sürücüsün isimi öğrenilemeyen 01 UN 572 plakalı tır, iddialara göre havanın yağışlı olması sebebiyle Gülümbe rampalarında kaymaya başladı.

Bilecik’te kontrol çıkan tırın dorsesi karşı yönden gelen tırın kupasına çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik istikametten Osmaneli yönüne gitmekte olan sürücüsün isimi öğrenilemeyen 01 UN 572 plakalı tır, iddialara göre havanın yağışlı olması sebebiyle Gülümbe rampalarında kaymaya başladı. Kayan tır yan dönerken dorsesi karşı istikametten gelen ve şeridinde olan Mehmet Baş yönetimindeki 11EN 446 plakalı tırın kupasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 11EN 446 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Baş yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ve bölge trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı.
Öte yandan Bilecik-Osmaneli karayolu tek şeritten ilerlerken, kullanılmaz hale gelen tırın çekici yardımıyla çekilmesiyle 1 saat sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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