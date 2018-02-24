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TIR'ın dorsesi koptu, trafiği birbirine kattı 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de karayolunda hareket halindeki TIR'ın dorsesi yerinden çıkıp, geriye doğru hızla gitmeye başlayınca trafik birbirine girdi.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de karayolunda hareket halindeki TIR'ın dorsesi yerinden çıkıp, geriye doğru hızla gitmeye başlayınca trafik birbirine girdi. Hareketli trafikteki sürücüler, bağımsız şekilde ilerleyen dorseye çarpmamak için çeşitli manevralar yaptı. Üç servis otobüsü, iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 16 kişi hafif yaralanırken, dorsenin TIR'dan kopma anı güvenlik kamerasına yansıdı. TIR şoförünün dorsenin peşinden koştuğu ve sürücüleri uyarmaya çalıştığı görüldü. İlginç kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Ankara Karayolu Akhan Mahallesi girişindeki meydana geldi. Denizli yönüne giden Veli Kölemen'in yönetimindeki 20 RS 130 plakalı, bir market zincirine ait gıda maddesi yüklü iki ayrı dorsenin bağlı olduğu TIR'ın arkasındaki 2'inci dorse, bağlı bulunduğu yerden ayrılıp geriye doğru bağımsız hareket etti. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda; TIR'dan inen sürücü Kölemen, dorsenin peşinden koşmaya başladı. Dorseyi durduramayan Kölemen, bu kez kendi canını da hiçe sayıp kaza olmaması için sürücüleri uyarmaya çalıştı. Ancak hızla akan trafikte geriye doğru ilerleyen dorseye önce Hasan Hüseyin Karakaya, kullandığı 20 S 1148 plakalı servis otobüsüyle çarptı. Ardından aynı yöne giden iki otomobil, iki servis otobüsü ve bir servis minibüsü de dorse yüzünden kazaya karıştı. Dorse kazaya karışan araçlardan bir otobüse çarpıp 200 metre sonra durabildi, Kazada araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denizili yönüne karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Trafik akışı, yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesini ardından karayolu trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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