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TIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 15:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, TIR'ın dorsesinden düşen iş makinesi, arkasındaki 4 aracın hasar görmesine neden oldu.

TIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, TIR'ın dorsesinden düşen iş makinesi, arkasındaki 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Kaza anı, taksi şoförünün araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. İnağzı Mahallesi'ndeki tünel inşaatına giden ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 DS 6572 plakalı TIR'ın dorsesindeki iş makinesi, Kadırga rampasında düştü. İş makinesi, TIR'ın arkasında giden 4 sürücünün aracında hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolda güvenlik önlemi aldı.
KAZA ANI, ARAÇ KAMERASINDA
Kaza anı ise olay yerinden geçen taksi şoförü Ali Şahintürk'ün araç kamerasına yansıdı. Kazayı anlatan Şahintürk, "TIR, sallanınca zincirlerin koptuğunu ben, arkadan gördüm. Önünde panel vardı. O, yere düşünce lastiği havaya kalktı. Sırayla araçlara vurdu. Ben, geri kaçmaya çalıştım. Çok hızlı geliyordu. 'Çok fazla geri kaçarsam beni öldürür' düşüncesiyle bana vurup, durmasını bekledim. Herkesin verilmiş büyük sadakası varmış" dedi.
İş makinesi ile hasar oluşan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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TIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştuTIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştuTIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştuTIR'ın dorsesinden iş makinesi düştü, 4 araçta hasar oluştu

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