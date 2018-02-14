Tırın dorsesine gizledikleri 310 kilo eroinle yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli polisi, İstanbul’a giden bir tırda bin 800 paket içerisine gizlenmiş 310 kilogram eroin ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Kocaeli üzerinden İstanbul’a giden bir tırda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından tırda yapılan aramada dorse içerisinde bin 800 paket içerisine gizlenmiş 310 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik polisi düzenlenen operasyonları Afrin şehitlerine adadı. Polis ekipleri tarafından araçta yakalanan C.M., N.K., A.Ç. ve S.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.