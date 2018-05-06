TIR'ın dorsesine gizlenen 42,5 kilo eroin ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, polisin takibe alarak durduğu TIR'ın dorsesine gizlenen 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, bugün öğleden sonra TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde İstanbul istikametine giden bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapılırken, köpeğin tepki verdiği yer kontrol edildi. Çekici ile dorsenin birleştiği yerde gizlenen 82 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Sürücü C.A.'yı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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