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TIR'ın frenlerinden 65 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınıp, sürücüsü durdurulan TIR'da yapılan incelemede, fren disklerine gizlenen 65 kilo eroin ele geçirildi.

TIR'ın frenlerinden 65 kilo eroin çıktı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınıp, sürücüsü durdurulan TIR'da yapılan incelemede, fren disklerine gizlenen 65 kilo eroin ele geçirildi.
Kocaeli'de polis, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TIR'ı takibe aldı. TEM yolunda sürücüsü durdurulan TIR'da, dedektör köpek ile arama yapıldı. Köpeğin, TIR'ın lastiklerinin önünde durarak, tepki vermesi üzerine araç otoparka çekildi. TIR'ın lastikleri söküldüğünde fren disklerinin içine gizlenen, plakalar halinde eroin paketleri bulundu. 65 kilo eroin ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR'ın frenlerinden 65 kilo eroin çıktıTIR'ın frenlerinden 65 kilo eroin çıktıTIR'ın frenlerinden 65 kilo eroin çıktı

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