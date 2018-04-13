HABER

Tırın gizli bölmesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ankara’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 tırın dorsesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Mardin’den Ankara’ya 2 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi.

Tırın gizli bölmesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 tırın dorsesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Mardin’den Ankara’ya 2 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi. Tırları Gölbaşı ilçesinde durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, M.N.A, A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine konulurken, A.R.A. ve M.A. serbest bırakıldı.

Tırın gizli bölmesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişlerEski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Diğer Haberler
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.