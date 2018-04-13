Tırın gizli bölmesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 tırın dorsesinde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Mardin’den Ankara’ya 2 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi. Tırları Gölbaşı ilçesinde durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, M.N.A, A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine konulurken, A.R.A. ve M.A. serbest bırakıldı.
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