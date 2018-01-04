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TIR'ın kupası koptu, burnu bile kanamadı

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kontrolden çıkan TIR'ın kupası kopup devrilirken sürücü, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Müslüm Durmaz yönetimindeki 27 V 4423 plakalı TIR, kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu. Bu sırada TIR'ın, kupa bölümü kopup devrildi. Kazayı gören çevredekiler, şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Durmaz'ı, kopan kupanın içinden çıkardı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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