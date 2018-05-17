TIR'ın otomobili sıkıştırıp yoldan çıkardığı o anlar kamerada

ANKARA (DHA) - Ankara'da Konya yolu üzerinde orta şeritte ilerleyen ve kendisine yol vermeyen otomobili, solundan yaklaşarak sıkıştıran ve otomobili yolun dışına sürükleyen TIR'ın neden olduğu trafik terörü bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, Ankara - Konya yolu üzeri Çankaya ilçesi, Balgat mevkiinde çekildi. Trafikte seyreden TIR sürücüsü, orta şeritte ilerleyen otomobil kendisine yol vermeyince sol şerite geçti. Kadın sürücünün kullandığı iddia edilen kırmızı renkli otomobili sıkıştırmaya başlayan TIR, aracı en sağ şeride kadar sıkıştırdı ve yolun dışında kalmasına neden oldu. Gündüz saatlerinde yaşanan o anlar arkadan seyreden bir otomobilin yol kemarasınca kaydedildi.
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