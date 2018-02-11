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Tırın yakıt deposu üzerinde tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 10:38 | Son Güncelleme

Antalya’da dorsesiz tırın yakıt deposuna binerek yolculuk yapan şahıs, görenleri hayrete düşürdü.Antalya’da vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği olayda, dorsesiz tırın yakıt deposuna binen adamın yolculuğu, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Antalya’da dorsesiz tırın yakıt deposuna binerek yolculuk yapan şahıs, görenleri hayrete düşürdü.
Antalya’da vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği olayda, dorsesiz tırın yakıt deposuna binen adamın yolculuğu, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Akdeniz Sanayi Sitesi yolu üzerinde çekilen görüntülerde, yakıt deposunda kimseye aldırış etmeden yolculuk yapan adamın, bir müddet aracı da kontrol ettiği gözlendi.

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