TIR'ın yedek yakıt deposundan 125,5 kilo eroin çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın yedek yakıt deposundan paketler halinde zulalanmış 125,5 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili sürücü Şevket Ş. (43) gözaltına alındı.
Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 33 ACY 89 Plakalı Şevket Ş. idaresindeki TIR'ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine dorsesi boş olan araç, detaylı incelenmek üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Burada hassas burunlu narkotik köpeği 'Zoro'yla yapılan aramada, TIR'ın yedek yakıt deposunun içinde küp şeklinde preslenmiş paketler halinde 125,5 kilogram eroin bulundu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, eroini İran'dan İstanbul'a götürdüğü tespit edilen sürücü Şevket Ş., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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