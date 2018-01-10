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TIR'ın zulasında 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 16:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin özel eğitimli köpek 'Curis' ile yaptığı aramada TIR dorsesindeki zula tabir edilen gizli bölmelere saklanmış gümrük kaçağı 48 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü M.Ş. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir TIR'da kaçak sigara olduğu bilgisi alarak operasyon için harekete geçti. İpekyolu üzerinde seyir halindeyken durdurulan ve plakası açıklanmayan TIR'da, özel eğitimli köpek 'Curis' ile arama yapıldı. Aramalarda TIR'ın açık dorsesinin gizli zulalarda gümrük kaçağı 48 bin paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis TIR sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına aldı.

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