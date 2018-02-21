TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki sürücünün eşi Ayşe Yörük hayatını kaybetti, sürücü Recep Yörük ise yaralandı.
Kaza, Harmancık ilçesi Çevre yolunda meydana geldi. Recep Yörük yönetimindeki 16 U 1447 plakalı otomobil 07 EGB 20 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle ağır hasar alan otomobilin ön koltuğunda bulunan sürücü Recep Yörük'ün eşi Ayşe Yörük araçta sıkışarak yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Recep Yörük ise olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü İlçe Emniyet Amirliği'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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