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TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

SİVAS’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü Mehmet Soran (60) yaşamını yitirdi.

TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Bülent TATLI/AKINCILAR (Sivas), (DHA)- SİVAS’ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü Mehmet Soran (60) yaşamını yitirdi.
Kaza saat 19.00 sıralarında, Akıncılar ilçesi yakınlarında, D-100 Karayolunda meydana geldi. Tokat'tan Erzincan istikametine giden Tahir Tezcan yönetimindeki 68 KL 260 plakalı TIR, Akıncılar ilçe merkezinden Elibüyük köyüne giden Mehmet Soran'ın kullandığı 58 SF 692 plakalı traktöre çarptı. Kazada büyük hasar gören traktör sürücüsü, 3 çocuk babası Mehmet Soran olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Soran'ın cenazesi Gölova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldüTIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldüTIR'la çarpışan traktörün sürücüsü öldü

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