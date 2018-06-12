TIR’la minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Engin ANAK/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde TIR’la çarpışan minibüste İlhami Taş yaşamını yitirirken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında Alanya- Manavgat sınırında bulunan D-400 karayolu üzerindeki Örenşehir Mahallesi Boztepe Kavşağında meydana geldi. Antalya’dan Alanya istikametine giden Ercan Temir’in kullandığı 07 ABM 648 plakalı minibüs kavşağa geldiği sırada, iddiaya göre kontrolsüz dönüş yapan Savaş Kum idaresindeki 07 DCT 10 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi.
Minibüste yolcu olarak bulunan İlhami Taş ağır yaralanırken, diğer yolcular Ukrayna uyruklu Svitlana Baranovska (39), Kosova uyruklu Neriman Mullafetah (57) ile adı öğrenilemeyen Moldova uyruklu bir yolcu yaralandı. Ağır yaralı İlhami Taş, Manavgat’ta götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Alanya’daki diğer hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki aracın sürücüsünü de ifade için karakola götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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