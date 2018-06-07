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TIR'la minibüs çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 19:41 | Son Güncelleme

ADANA'da TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA) - ADANA'da TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında D-400 Karayolu Hacı Sabancı Organize Sanayi yakınlarında meydana geldi. Serdar İnceören yönetimindeki 01 LB 021 plakalı minibüs, kavşaktan çıkan Abdullah Kaya yönetimindeki 01 D 5373 plakalı buğday yüklü TIR'la çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Minibüs içindeki yaralılar Diyarbakır'dan minibüsle geldiklerini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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