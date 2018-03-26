Tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’da tır ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Orhaneli karayolu Doğancı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 LB 041 plakalı tır ile 16 CZF 58 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevreden geçen vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı inceleme başlattı.
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