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’Tırnakçı’ aile yakalandı, anne ve baba tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ailecek mağazalarda hırsızlık ve ’tırnakçılık’ yapan 3 kişiden 2’si tutuklandı.Kocaeli’nin Derince ilçesinde farklı tarihlerde 2 farklı hırsızlık meydana geldi.

’Tırnakçı’ aile yakalandı, anne ve baba tutuklandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ailecek mağazalarda hırsızlık ve ’tırnakçılık’ yapan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde farklı tarihlerde 2 farklı hırsızlık meydana geldi. Giyim ve tuhafiye mağazalarında yaşanan olayların polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin başlattığı incelemeler sonrasında şahısların, ailecek çalışan M.S. (40), Ü.S. (37) ile B.S. (16) olduğu tespit edildi. Başlattıkları takip sonucunda ekipler, aileyi İzmit’te araçlarıyla seyir halinde oldukları sırada operasyon düzenleyerek yakaladı.
Yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden M.S. (40) ve Ü.S. (37) çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 yaşındaki B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

’Tırnakçı’ aile yakalandı, anne ve baba tutuklandı

’Tırnakçı’ aile yakalandı, anne ve baba tutuklandı

’Tırnakçı’ aile yakalandı, anne ve baba tutuklandı

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