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Tırnakçılık şüphelisi kadınlar çocuklarıyla adliyeye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

BOLU'da, çocuklarına süt alma bahanesiyle girdikleri bir marketten hem para üstünü, hem de el çabukluğu ile kendi verdikleri parayı alan 3 kadın yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

Tırnakçılık şüphelisi kadınlar çocuklarıyla adliyeye götürüldü

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, çocuklarına süt alma bahanesiyle girdikleri bir marketten hem para üstünü, hem de el çabukluğu ile kendi verdikleri parayı alan 3 kadın yakalanarak, adliyeye sevk edildi.
Önceki gün, Aktaş Mahallesi’nde bir markete giren Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınlar, yanlarındaki çocuklarına süt aldı. Kadınlar, 5 lira tutan ücret için 200 TL verdi. Kasiyer de para üstü olarak 195 TL verdi. Kadınlar, el çabukluğu ile hem para üstünü hem de kendi verdikleri parayı alarak marketten çıktı. Durumu sonradan fark eden kasiyer, polise haber verdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 kadını yakalamak için çalışma başlattı. Aynı 3 kadın dün de Sağlık Mahallesi'nde bir markette aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları sırada Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında 10'dan fazla hırsızlık, dolandırıcılık gibi suç kaydı olduğu öğrenilen 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından yanlarındaki 2 çocukla birlikte adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Z. adliyeye getirildiği sırada gazetecileri görünce, "Cinayet işledik" diyerek tepki gösterdi.

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Tırnakçılık şüphelisi kadınlar çocuklarıyla adliyeye götürüldüTırnakçılık şüphelisi kadınlar çocuklarıyla adliyeye götürüldü

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