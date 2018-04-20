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Tırpanlı tır şoförü dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 23:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir tır şoförü tartıştığı başka bir tır şoförünün üzerine tırpanla yürüdü.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir tır şoförü tartıştığı başka bir tır şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, Harmandalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır şoförü sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, ellerine levye alan tır şoförleri birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek iki şoförü ayırdı. Fakat sinirlerine hakim olamayan tır şoförü yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını alarak, tartıştığı diğer şoförün üzerine yürüdü. Yaşanan bu olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran vatandaş tarafından sakinleştirilen tır şoförleri, olay yerinden uzaklaştı. Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. Tır şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.

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