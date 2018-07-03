HABER

Tişört kolilerinden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gümrük Muhafaza Ekipleri Halkalı’da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde 99,5 kilo eroin ele geçirdi.

Tişört kolilerinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Gümrük Muhafaza Ekipleri Halkalı’da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde 99,5 kilo eroin ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Detaylı araştırma sonucunda bir şirkete ait ürünlerin İngiltere’ye ihraç edileceği ve işlemlerinin Muratbey Gümrük Müdürlüğünden yapılacağı belirlendi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra TIR'ların yanına getirilen narkotik dedektör köpekler Töki, Nitro, Emily, Porsche ve Baron ile arama başlatıldı. Yapılan aramada kolilere köpeklerin aşırı tepki verdiği fark edildi. Bunun üzerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda kolilerin bir kısmının yan duvarlarına şeffaf paketler gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bulunan paketlerden alınan örnekler uyuşturucu test kitine yüklendiğinde ele geçirilen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Yapılan sayım ve tartım sonucunda 198 adet koliye gizlenmiş toplam 99,5 kilo eroin ele geçirildi. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan eroine ve değeri 10 milyon TL olan tişörte el konuldu. 3 kişi gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Tişört kolilerinden uyuşturucu çıktıTişört kolilerinden uyuşturucu çıktıTişört kolilerinden uyuşturucu çıktı

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Bursa merkezli 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonuBursa merkezli 14 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
Kaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kameradaKaldırımdaki anne ve 2 çocuğunun yaralandığı kaza, kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.