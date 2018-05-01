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Tiyatro EastNBull’dan "Resmi Geçit" 20 Mayıs’ta Londra’da sahnelenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

Tiyatro EastNBull’dan "Resmi Geçit" 20 Mayıs’ta Londra’da sahnelenecek

Celal Sönmez / Londra, 1 Mayıs (DHA) Tiyatro EastNBull’dan Tiyatro EastNBull’dan Tiyatro EastNBull’dan Tiyatro EastNBull’dan

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