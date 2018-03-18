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Tiyatro Festivali'nde bilet kuyruğu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan geleneksel 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali', için hazırlanan biletler satışa sunuldu.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan geleneksel 'Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali', için hazırlanan biletler satışa sunuldu. Adanalı tiyatroseverler, kısa sürede tükenen oyun biletlerinden alabilmek için gişe önünde gece yarısından itibaren kuyruğa girdi. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Küba'dan gelen Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba'dan Perküsyon ve Dans' isimli gösterisiyle başlayacak ve 30 Nisan'a kadar sürecek festivalin biletlerini almak isteyenler Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosu bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 2 saate tükenen biletleri almak isteyen vatandaşlar bu yıl da biletlere yoğun ilgi gösterdi. 10 liradan satışa sunulan biletleri alabilmek için dün kuyruğa giren ve bugün ilk bileti satın alan Saadet Ballı, "Geçen sene de aynı şekilde bekledim. Geçen yıl da ilk sırada biletimi almıştım. Gurur duydum. Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat" diye konuştu. BİLET SATIŞI ÜNİVERSİTELİLERE ÖDEV OLDU Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri Deniz Yenilmez, Doğuş Özlütraş, Ali Çömez ve Büşra Çadır, fakültede kurulan internet televizyonculuğu atölyesi için Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ile ilgili çalışma yaptı. Her yıl tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve geceden bilet sırasına girdiği Tiyatro Festivali'ni yakından izlemek için çalışmalar yaptıklarını anlatan öğrenciler, "Her yıl haberlerde festivalin biletlerini almak isteyen tiyatroseverlerin çabalarını görüyorduk. Hocalarımızla konuşup atölyemizde bu konuyu işlemek için karar verdik. Bu yıl bizlerde geceden gelerek burada bilet sırası bekleyenlerle görüşüp, onlarla ropörtajlar yaptık. Atölyemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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