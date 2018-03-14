Tiyatro sanatçısı Namık Uğurlu ölü bulundu

Alınan bilgiye göre; İstanbul Devlet Opera ve Balesi baletlerinden Erdal Uğurlu’nun da ağabeyi olduğu öğrenilen Namık Uğurlu, İlçe Merkez Polis Karakolu’nun da bulunduğu sokaktaki Tüfekçioğlu Apartmanı’nda tek başına ikamet ettiği küçücük stüdyo dairesinde ölü olarak bulundu.

Yıllar önce kısa bir evlilik geçirip, boşandığı öğrenilen Namık Uğurlu’nun aslen Ankara’lı olduğu, başkentte uzun yıllar özel tiyatrolarda sahne aldığı belirtildi.

Yaklaşık 15 yıl önce gelip yerleştiği Ayvalık’ta da tiyatro eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapan Uğurlu’nun son zamanlarda aşırı şekilde alkolizmin pençesine düştüğünü anlatan komşuları, Uğurlu’nun son günlerde yürüme güçlüğü de çektiğini belirttiler.

Telefonunu arayan arkadaşlarının şüphelenmesiyle komşularının akşam saatlerinde evinin mutfak kapısının ardında yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştıkları Namık Uğurlu’nun cenazesi, ölüm nedeni belirlenmek üzere, savcının yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

(İHA)