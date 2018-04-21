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Tiyatrocu turizm müdürü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

ERZURUM Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Eyvah Sevirem' adlı tiyatro oyununda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da rol alıyor.

Tiyatrocu turizm müdürü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Eyvah Sevirem' adlı tiyatro oyununda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da rol alıyor. Sahnede Kültür ve Turizm İl Müdürü'nü görenler şaşırdıklarını söylerken, başarılı bir performans sergileyen Almaz, "Muhteşem bir duygu" dedi.
Cengiz Durular'ın kaleme aldığı, 'Eyvah Sevirem' adlı komedi oyununda Erzurum'un gelenek ve görenekleri anlatılıyor. Oyunda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da rol alıyor. Kız isteme sahnesinde yer alan Müdür Cemal Almaz'ın sahne performansı izleyiciden tam not aldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenen ve bir saat süren tek perdelik oyunun 20 dakikalık bölümünde yer alan Almaz, ilk oyunda çok heyecanlandığını ve bu heyecanı sahneye çıktıkça yendiğini söyledi.
Tiyatronun çok güzel bir sanat etkinliği olduğunu, Erzurum'da da gençlerin çok güzel işler yaptığını vurgulayan Cemal Almaz şunları söyledi:
"Uzun yıllar eğitimcilik yaptım. Turizm İl Müdürü olduktan sonra sanatı yakından takip ettiğim için gençlerimize ne gibi destek verebilirim diye düşünüyordum. Erzurum Halk Tiyatrosu'ndan böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden 'evet' dedim. Oyunda, Turizm İl Müdürü olarak bir gencimize kız istemeye gidiyoruz. Yeni gerçek rolümü oynadım. Baştan sona komedi olan oyunda zaman zaman gülmemek için kendimi zor tuttum. Muhteşem bir oyun. Tiyatrodaki arkadaşların protokolden birinin onların yanında oluşu ve destek vermesine çok sevindiklerini gözlerinden okuyorum. Bu benim için de geçerli. Çok güzel bir duygu ve onur. Beni sahnede gören tanıdıklar çok şaşırıyor. Ben de ilk oyuna çıktığımda çok heyecanlanmıştım ama şimdi yavaş yavaş alışıyorum."

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Tiyatrocu turizm müdürüTiyatrocu turizm müdürüTiyatrocu turizm müdürüTiyatrocu turizm müdürü

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