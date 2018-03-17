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TKH'dan ABD Konsolosluğu önünde Suriye eylemi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'yi parçalamak istediğini öne sürerek ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi yaptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'yi parçalamak istediğini öne sürerek ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi yaptı. İstinye'de toplanan TKH üyesi bir grup, saat 16.00'da, ellerinde flama ve pankartlarla, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüdü. Grup üyeleri konsolosluk önünde bir süre ABD aleyhine sloganlar attı. TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, grup adına bir basın açıklaması okudu. Açıklamada, "Ülkemiz ve Ortadoğu yüz yıldır emperyalist oyunların hedefinde olmayı sürdürüyor. Yüz yıl önce gizli Sykes-Picot Antlaşması ile İngiltere ve Fransa Ortadoğu'yu masa başınnda kendi etki alanlarına bölüp halkları birbirine düşman etmişti. Bugün ise Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından 1990'da, Irak'ın Kuveyt'i işgaline yol verip bu bahaneyle tüm gücüyle bölgeye yerleşen ABD önce cihatçı terör örgütlerini bahane ederek Irak'ı işgal ederken ardından bu örgütleri kullanarak 'Arap Bahar' adı altında bir kez daha Ortadoğu halklarının üzerine çullandı" denildi. Açıklamanın ardından protesto eylemi sona erdirildi.

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