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TKP'lilerin toplantısına tepki: 4 yaralı, 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 22:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Başkanlığı'nca Gazi Sahnesi'nde düzenlenen toplantıya, 40 kişilik grup tepki gösterdi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İl Başkanlığı'nca Gazi Sahnesi'nde düzenlenen toplantıya, 40 kişilik grup tepki gösterdi. Grup üyeleri, toplantının yapıldığı binaya girmek isteyince, iki taraf arasında arbede çıktı. Olayda 4 kişi, yaralanırken, 1 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi'nde meydana geldi. TKP Samsun İl Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya tepki gösteren yaklaşık 40 kişilik grup, toplantının yapıldığı binaya girmek istedi. Bina girişinde bulunan TKP üyeleri ile grup arasında arbede çıktı. TKP üyesi 4 kişinin yaralandığı olayda polis, 18 yaşından küçük şüpheliyi gözaltına aldı. Olay sırasında yaralananlar ise Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Bu sırada TKP üyeleri, binayı terk etmeyip, güvenlik talep etti. Polisler ile TKP üyeleri arasında yapılan görüşmelerin ardından binadan çıkarılan yaklaşık 45 kişi, polis otobüsleriyle Atakum ilçesine götürüldü. Yaralıların hastanede, ayakta tedavi edildiği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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