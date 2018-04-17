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Tokat merkezli 7 ilde FETÖ’den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Tokat merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında aralarında ihraç hakim ve savcıların da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa, İstanbul illerinde ikamet eden 3’ü ihraç hakim ve savcı, 3’ü avukat ve 1’i hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat merkezli 7 ilde FETÖ’den gözaltı kararı

Tokat merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında aralarında ihraç hakim ve savcıların da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa, İstanbul illerinde ikamet eden 3’ü ihraç hakim ve savcı, 3’ü avukat ve 1’i hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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