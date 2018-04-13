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Tokat merkezli FETÖ operasyonu: 22 askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:36 | Son Güncelleme

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde, 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 ilde, 22 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Trabzon'da 1 muvazzaf binbaşı, 3 teğmen, 10 astsubay, 4 uzman çavuş, 2 uzman erbaş ile 2'si meslekten ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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