HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 00:00 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile ‘patpat’ diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören Köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48), Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Durdane Sarı (65), İbrahim Alıcı (59) ile patpatta bulunan Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor! Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Botan Çayı'na düşen 7 yaşındaki çocuk kaybolduBotan Çayı'na düşen 7 yaşındaki çocuk kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa Kaza tarifik kazası

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Trafikte böyle gezdi! Gören şaştı kaldı

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.