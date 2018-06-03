Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören Köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı.
Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48), Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Durdane Sarı (65), İbrahim Alıcı (59) ile patpatta bulunan Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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