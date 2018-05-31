Tokat'a şehit acısı düştü

Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA) KUZEY Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonrası şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) acı haberi Tokat’ta yaşayan ailesine ulaştı. Kuzey Irak'ın Tepe bölgesinde operasyon düzenleyen askerlere yönelik saldırıda şehit düşen 3 askerden evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın acı haberi Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan ailesine ulaştı. Duran-Rabia Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Seyfettin Turan Aktaş’ın şehadet haberini ailesine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu ve askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Yarın kente getirilmesi planlanan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesi ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Tokat'ta toprağa verilecek.
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