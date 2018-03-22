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Tokat'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA) - SURİYE'nin Afrin kentinde arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün (25) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Acı haber, Celal Mahallesi'nde oturan anne Naciye ve baba Şahin Güllü’ye İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Geniş ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Güllü’nün ailenin iki çocuğundan küçüğü olduğu, izinli olarak geldiği memleketinden 3 gün önce tekrar Afrin’e gittiği öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin 20 gün önce sosyal medya hesabından 'Suriye Afrin’den Selamın Aleyküm' diyerek bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

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