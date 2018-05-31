Tokat'a şehit ateşi düştü

Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)- KUZEY Irak'ta sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısından şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı.
Evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın acı haberi Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan ailesine verildi. Duran- Rabia Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Seyfettin Turan Aktaş’ın şehadet haberini ailesine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu ve askeri yetkililer bildirdi. Haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
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