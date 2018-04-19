Tokat'ta 155 bin kök kaçak ekilen haşhaş bitkisi ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı olarak ekilen 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 2 ayrı kişinin toplam 5 dönüm araziye yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, arazide ekili 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.
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