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Tokat'ta 155 bin kök kaçak ekilen haşhaş bitkisi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı olarak ekilen 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Tokat'ta 155 bin kök kaçak ekilen haşhaş bitkisi ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı olarak ekilen 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 2 ayrı kişinin toplam 5 dönüm araziye yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, arazide ekili 155 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.

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Tokat'ta 155 bin kök kaçak ekilen haşhaş bitkisi ele geçirildi

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