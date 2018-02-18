Tokat’ta 3 Milyon TL değerinde eroin ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Tokat’ta 3 Milyon Türk Lirası değerindeki, 17 kilo 421 gram eroin ile yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’dan İstanbul’a gitrmekte olan yolcu otobüsü Tokat’ın Reşadiye İlçesinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde durdu. Otobüste eroin var şeklinde yapılan ihbar sonrası Reşadiye Emniyet Amirliği polis ekipleri harekete geçerek otobüste arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagajında spor çanta içerisinde 8 kilo 700 gram, yola atılan spor çantanın içerisinde ise 8 kilo 721 gram eroin ele geçirldi. Gözaltına alınan A.M. ve T.N. isimli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.