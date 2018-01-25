Tokat'ta evden hırsızlığa 3 gözaltı

TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Artova ilçesinde bir evden eşya çaldıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Artova ilçesine bağlı Yenice köyünde oturan H.D.'nin evinden buzdolabı, çamaşır makinesi, kuzine soba, ocaklı fırın ve motorlu testere gibi eşyaları çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma, hırsızların kullandığı belirlenen aracın kent merkezinde geri dönüşüm işi yapan B.S.'ye ait olduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonla B.S. gözaltına alındı. B.S.'nin verdiği ifade doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen N.C. ve A.D. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları il merkezinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasına bin 527 lira karşılığında sattıklarını söyledi. 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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