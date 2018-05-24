Tokat'ta FETÖ operasyonu: 16 kişiye gözaltı kararı

TOKAT, (DHA) - TOKAT’taki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, meslekten ihraç edilen 15 polis ile 1 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin 'mahrem polis yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Tokat’ta meslekten ihraç edilen 15 polis ile 1 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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