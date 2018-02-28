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Tokat’ta gasp şüphelisi iki kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:52 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, bir kişinin para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli ile ona yardım eden kişi tutuklandı.Olay, 26 Şubat günü meydana geldi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, bir kişinin para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli ile ona yardım eden kişi tutuklandı.
Olay, 26 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa odun pazarında kendisini ’başkomiser Sedat’ olarak tanıtan Murat Ş. (38), Salih Ö’ye ait 400 lira ile cep telefonunu gasp etti. Salih Ö. dolandırıldığını anlayınca Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erbaa İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Murat Ş. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yıldıray K.’yı (31) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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