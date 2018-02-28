Tokat’ta gasp şüphelisi iki kişi tutuklandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, bir kişinin para ve cep telefonunu gasp eden şüpheli ile ona yardım eden kişi tutuklandı.
Olay, 26 Şubat günü meydana geldi. İddiaya göre, Erbaa odun pazarında kendisini ’başkomiser Sedat’ olarak tanıtan Murat Ş. (38), Salih Ö’ye ait 400 lira ile cep telefonunu gasp etti. Salih Ö. dolandırıldığını anlayınca Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erbaa İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Murat Ş. ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yıldıray K.’yı (31) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Liseli genç kıza Instagram şoku! Çıplak fotoğraflarını koydular!
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı
Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum