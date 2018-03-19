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Tokat’ta iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gurup arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Park Vadide karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gurup arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Park Vadide karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişi arasında yaşanan kavgaya çevrede bulunanlar da dahil oldu. Yumrukların konuştuğu kavga iki kişi arasında bir süre devam etti. Kavgada taraflardan birisi olay yerinden uzaklaşırken, aracını çevredekilerin üzerine sürdü. Yaklaşık 2 dakika süren kavga sonrasında her iki taraf da olay yerinden uzaklaştı.

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