Tokat’ta iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gurup arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Park Vadide karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişi arasında yaşanan kavgaya çevrede bulunanlar da dahil oldu. Yumrukların konuştuğu kavga iki kişi arasında bir süre devam etti. Kavgada taraflardan birisi olay yerinden uzaklaşırken, aracını çevredekilerin üzerine sürdü. Yaklaşık 2 dakika süren kavga sonrasında her iki taraf da olay yerinden uzaklaştı.
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