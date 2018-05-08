Tokat'ta iki katlı evi 'uyarılan madde bağımlıları yaktı' iddiası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta gece çıkan yangın sonrası kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, uçucu madde bağımlısı 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin kendilerini uyaran karcıkavga ettikten sonra binayı ateşe verdikleri iddia ediliyor.

Olay, Kabe-i Mescid Mahallesi, Hacı Münirbey Caddesi’nde 2 katlı müstakil evin boş olan giriş katında, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı saatlerde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, binadaki yangını fark etti. Ekipler, megafon ile anons yaparak vatandaşları uyandırdı. Büyüyen alevler, üst kata sıçradı. Bu katta yaşayan Cem Olgunay (27) ile eşi Yasemin ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay’ı mahalle sakinleri evden çıkardı. Gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımlarıyla yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürdü.

KAVGA SONRASI ATEŞE VERİLMİŞ

Müstakil evin arka kısmında oturan ve yalnız yaşayan Sadettin Küpel, evinin önüne gelen O.K. ve İ.Ü.'nün uçucu madde kullanması üzerine onları oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada aralarında kavga çıktı. Kavga sonrasında iddiaya göre madde bağımlısı 2 kişi, Sadettin Küpel’in kiracı olarak oturduğu evi ateşe verdi. Yangının da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

Mahalle muhtarı Atilla Karşıyaka, ''Burada kiracı olarak yaşayan vatandaş, madde bağımlılarını uyarıyor. Aralarında münakaşa çıkıyor ve darp olayı gerçekleşiyor. Onların da kavgadan kısa bir süre sonra gelerek yangını çıkarttıkları söyleniyor'' dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Duran Eker, yangının madde bağımlılarının arasında çıkan kavga sonrasında başladığını belirerek, ''Arka taraftaki kiracı madde bağımlılarını uzaklaştırmak istemiş. Onlar da kiracıya kızıp evi ateşe vermişler. Üst katta yeni evli bir çift ile 6 aylık bebekleri vardı. Onların evine çıkan tahta merdiven yandı. Oradan indiremeyince, pencereden seyyar merdivenle indirdik'' dedi.

Olay sonrası polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına alırken, bunlardan 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evi ateşe verdikleri iddia edilen madde bağımlısı O.K .ve İ.Ü.'nün emniyetteki sorguları ise sürüyor.