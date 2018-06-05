Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Avlunlar köyü yolunda meydana geldi. Avlunlar’dan Tokat’a giden Fikri Aydın (34) yönetimindeki 60 KE 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Eray Küçük (36) idaresindeki 60 ZF 134 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunanlardan Selahattin Aydın (64) olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüleri Aydın ve Küçük’ün yanı sıra Şeydanur, Kübranur, Hümeyra, Şennur, Meryem Betül ve Fikri Aydın ile Şenel, Beren, Halis ve Fadime Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitiren Selahattin Aydın’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

