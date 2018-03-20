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Tokat'ta jandarmadan arazi taraması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 12:31 | Son Güncelleme

TOKAT'ta jandarma ekipleri, Gölcük köyü Tepeağdaş sırtları bölgesinde PKK'lı teröristlerin muhtemel barınma alanları ve geçiş güzergâhlarında keşif, gözetleme ve arama tarama yaptı.

Tokat'ta jandarmadan arazi taraması

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta jandarma ekipleri, Gölcük köyü Tepeağdaş sırtları bölgesinde PKK'lı teröristlerin muhtemel barınma alanları ve geçiş güzergâhlarında keşif, gözetleme ve arama tarama yaptı. Operasyonda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan 2018/62 Operasyonu' kapsamında, Gölcük köyü Tepeağdaş sırtları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı ve geçiş güzergâhı olarak kullanabileceği bölgelere yönelik çalışma yaptı. Ayrıca bölgede bulunan yayla evlerinde de arama yapıldı. Bölgede herhangi bir bulguya rastlanmazken, arazi tarama faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

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Tokat'ta jandarmadan arazi taraması

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