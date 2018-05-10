Tokat'ta kaçak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı olarak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde bir vatandaşın 2 dönümlük tarlasına yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide ekili 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.

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