HABER

Tokat'ta kaçak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı olarak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilerek imha edildi.

Tokat'ta kaçak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı olarak ekilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirilerek imha edildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyünde bir vatandaşın 2 dönümlük tarlasına yasa dışı haşhaş bitkisi ekimi yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, arazide ekili 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirdi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen haşhaş bitkileri ise imha edildi.

FOTOĞRAFLI

ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamleABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Müthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planıMüthiş iddia: Abdullah Gül artı Ali Babacan planı
İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!İşte Trump'ın merakla beklenen İran kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.