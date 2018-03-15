Tokat’ta kaçak sigara operasyonu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bin 351 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla D-100 karayolu üzerinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yol kontrolü yapıldı. Yol uygulamasında Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada bagaja gizlenmiş bin 351 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın şüphelisi F.B. gözaltına alındı.