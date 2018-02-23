HABER

Tokat’ta kaçakçılık operasyonunda ’hayalet silah’ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:53 | Son Güncelleme

Tokat’ın Turhal ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 adet ’hayalet silah’ diye bilinen Glock tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Turhal ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 adet ’hayalet silah’ diye bilinen Glock tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Turhal ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda eş zamanlı olarak birçok adrese baskın yapıldı. Şahısların iş yeri, evleri ve araçlarında yapılan aramaylarda 2 adet ’hayalet silah’ olarak bilinen Glock tabanca, ruhsatsız 8 adet tabanca, bir av tüfeği ile 135 mermi ve 25 adet av fişeği ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan V.İ, E.K, H.Di O.Ş, A.K. ve M.G.G., ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Nagehan Alçı'dan olay Sözcü gazetesi iddiası

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Sınırdan bu sefer kol saati geçirmeye çalıştılar

Sınırdan bu sefer kol saati geçirmeye çalıştılar

Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Belediye Başkanını bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Kayıp engelli genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim etti

Kayıp engelli genç, jandarma ekiplerince ailesine teslim etti

Atladı mı, atıldı mı?

Atladı mı, atıldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.