Tokat'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayanlara para cezası

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesinde köpek dövüştürüp, bahis oynayan 27 kişiye, toplam 6 bin 993 lira para cezası kesildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zile ilçesine bağlı Ütük köyü, Bahçepınar mevkisinde Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir'den gelen kişilerin bahis karşılığı köpek dövüştürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında köpekleri dövüştürüp, bahis oyanayan 27 kişiye, toplam 6 bin 993 lira para cezası kesildi. Bir hayvan sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Dövüştürülen 4 kangal köpeği, Orman ve Su işleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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