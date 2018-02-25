Tokat’ta korkutan yangın

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat’ın Erbaa İlçesi Fatih Sultan Mehmet mahallesi Güneş Kent sitesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Apartmanın çatısındaki alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina etrafında çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Binanın Çatısını tamamen saran alevler Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler, Niksar ve Taşova Belediyesinden takviye olarak itfaiye ekipleri de destek verdi. Binada hasar meydana geldi.
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