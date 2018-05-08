Tokat’ta korkutan yangın

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta iki katlı bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Kundaklama şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Kabe-i Mescid Mahallesi, Hacı Münirbey Caddesi’nde 2 katlı müstakil evin boş olan giriş katında, bugün saat 02.00 sıralarında çıktı. Aynı saatlerde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yangını fark etti. Ekipler, megafon ile anons yaparak vatandaşları uyandırdı. Büyüyen alevler, üst kata sıçradı. Bu katta yaşayan Cem Olgunay (27) ile eşi Yasemin ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay’ı mahalle sakinleri evden çıkardı.
Gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımlarıyla yangını 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.
Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.
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