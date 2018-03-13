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Tokat’ta kullanılmayan evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Tokat’ta kullanılmayan virane şeklindeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi 2.

Tokat’ta kullanılmayan virane şeklindeki iki katlı ahşap evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi 2. sokakta bulunan iki katlı ahşap evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği ikinci kattaki yangının yan tarafındaki binaya sıçrama tehlikesi nedeni ile mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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